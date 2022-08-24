台鐵企業工會不滿公司化議題與交通部、台鐵局協商卡關，日前預告中秋節將發起依法休假不加班，癱瘓連假運輸，行政院和交通部日前釋出善意，規劃明年1月實施「改善安全及留才專案」。台鐵工會今日宣布，今日經理事會討論，決議國定假日將配合交通部疏運計劃，但罷工程序繼續進行，希望備而不用。

台鐵工會指出，繼日前資方提升台鐵低薪不足3萬元措施後，近日再釋出相關條件如下：

1.建立攸關行車運轉和安全的人員運輸安全津貼，112年1月1日起實施。

2.現行台鐵福利精進措施（子女教育、生育、結婚、喪葬等補助），公司化後繼續執行，並由交通部支應。

3.台鐵公司化後，遇行政院軍公教調薪案時，持續同步同額調整。

4.目前16項子法協商以及未來任何勞資協商議題，絕對充份尊重工會意見。

台鐵工會表示，將持續爭取及維護員工薪資福利制度，確保未來台鐵公司化後永續經營，保障員工職涯發展。

另一方面，為維持勞資議題談判力道，工會依法罷工法定程序仍持續進行，希望備而不用，也呼籲行政院與交通部能信守承諾依約履行。