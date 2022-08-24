教育局舉辦暑期生活體驗發掘學生潛能，讓學生暑假期間暫時遠離網路走向自然。（台中市政府提供）

過量喝咖啡會導致咖啡上癮，不喝咖啡就感覺渾身不對勁；使用網路也會有類似症狀，一般即稱為「網路沉迷」。中市教育局為避免暑假期間高中職生沉迷網路，特於南投、苗栗及新竹地區舉辦3場「合理冒險體驗活動」；透由高（低）空冒險、攀岩訓練、自然生態導覽及文創團康等活動，讓學生暫離手機網路、走向自然並發掘潛能，增加自信與成長。

教育局說，最容易變成網路沉迷者，多半是國高中生及喜歡流連在網咖的人。因學生可供花用的零用金較少，無法負擔昂貴的娛樂休閒費用；網路費用通常可由父母、學校所吸收，即便是去網咖，一小時30塊的開銷也比一場電影來的便宜許多。加上網路提供交友、資訊、遊戲功能眾多，易吸引到學生族群。

教育局長楊振昇表示，該局致力建立社會與校園「縱向支援、橫向合作」跨域防護網，今年結合許多民間團體推動各式動、靜態反毒活動，為市民打造「健康無毒、宜居城市」的生活環境努力。

楊振昇指出，暑假期間是涉毒的高風險期，家長應一同關心學生暑期生活狀態，避免青少年遭同儕或校外人士誘騙嘗試毒品。教育局每年於暑期舉辦免費活動，讓青少年能在課餘時間參加，健全身心發展。

參加「合理冒險體驗」活動的學生分享說，暑假期間參加這特別的活動，是非常難得的體驗，不論是高空探索階段勇於克服自己不敢跨越的門檻，或活動過程中互相扶持與協助，都讓他們感受到自己不是孤單一人，遇到難關時都有人在為他們加油打氣，回到學校後希望將這份經驗與其他同學分享。