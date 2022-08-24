新北市蘆洲區23日驚傳槍聲，昨(23)日晚間8時許蘆洲區長榮路附近有兩派人馬聚眾滋事糾紛，雙方有人持刀械、棍棒對峙，警方獲報後立刻出動快打部隊趕往現場處理，不過由於警方控制現場過程中，有人持開山刀衝出，因此警方強勢對空連開5槍喝止，有網友將警方執法影片上傳到臉書社團，紛紛留言「支持警察用槍執法」。

昨日晚間8時許蘆洲區長榮路附近有兩派人馬聚眾滋事糾紛，警方獲報後立刻出動快打部隊趕往現場處理，過程中有人持開山刀衝出，警方強勢對空連開5槍喝止，大喊「趴下！」，警方英勇執法的影片被網友上傳到臉書社團「爆料公社」，原PO貼文寫下「支持警察大膽使用槍械」，說明當下情形「已經一群警察在控制現場了也沒在信到，前面有先開2～3槍警告還沒反應，之後就通通變成在地8+9了」，更稱讚「女警超威，控制現場沒在客氣的」。

網友將警方執法影片上傳到臉書社團，紛紛留言「支持警察用槍執法」。(翻攝臉書爆廢公社公開版)

影片一曝光，網友看完紛紛留言，「支持警察用槍執法」、「一群傻傻地，都不知道警察都在氣頭上了嗎」、「真的支持警察用搶，不要再犧牲好警察的生命了」、「等開學必定跟同學炫耀，欸！你都不知道我這暑假有多chill」、「這3槍是2個警察的命換來的」、「女警看起來好霸氣」、「一個個變成最“接地氣”的8+9，腿不自覺的散發出求生欲」。

據了解，起衝突的雙方元凶三重某高職的同班同學，兩人第一天開學就發生衝突，下課之後甲方共有9人去蘆洲長榮路上一間熱炒店慶生，結果乙方打電話過來嗆聲，兩人便又吵起來。

接著甲方就嗆對方過來輸贏，乙方於是帶11人過去，雙方發生零星衝突後，警方隨後獲報有人聚眾鬥毆，由於蘆洲警分局也在長榮路上，距離不遠，因此快打部隊迅速趕抵現場。

這次騷動沒有造成人員受傷，逮回的滋事分子當中不少人是未成年，目前警方已查扣一把開山刀及數把折疊刀，全案將以違反刑法聚眾鬥毆、妨害秩序等罪，依法移送偵辦。