新冠肺炎疫情趨緩，台中捷運運量也持續上升，上周六8月20日「高鐵台中站」出站旅客達6919人次，是繼今年疫情再起後最高因搭乘人次將破千萬，為感謝民眾的支持，中捷公司24日宣布推出「中捷千萬，有你＋1」抽獎活動，除抽出50名送中捷千萬人次限量紀念悠遊卡套卡，再加抽2名幸運兒，送華信航空國內來回機票。目前也有預測千萬人次搭乘日期送好禮活動。

中捷公司說，中捷迎接千萬人次，也歡迎民眾加入千萬人次行列，以行動與中捷一起邁向重要里程碑，目前預估千萬人次將在9月中旬前達成，9月11日前持電子票證搭乘中捷，並下載台中捷運APP、註冊捷粉、登錄電子票證卡號，每搭滿5次即享1次抽獎機會，搭越多中獎機率越高，有50名幸運旅客可獲得中捷千萬人次限量紀念悠遊卡1套。

中捷公司表示，千萬人次限量紀念悠遊卡1套共2張，純白色及粉紅色的卡片上寫著「9999999＋you=幸福」，透過簡潔、浪漫的設計傳達「中捷千萬人次，有你才有幸福」的心意。除千萬人次限量紀念悠遊卡套卡獎項，中捷再加碼2份特別獎，為華信航空國內線來回機票，2名幸運兒可任選澎湖、金門、花蓮航點，機會難得，每搭5次中捷就有1次抽獎機會。

中捷公司也邀請民眾預測千萬人次出現日期，將在千萬人次達成日後，抽出幸運得主30名，10名獲得儲值500元、20名獲得儲值200元的中捷Logo卡，目前已有近千人留言預測，活動可留言至8月31日，請民眾把握機會。後續相關慶祝活動及好康，也請大家關注官網或粉絲專頁。