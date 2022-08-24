面板廠第三季旺季不旺，各大廠調降產能利用率降至5至7成，在景氣寒冬時，面板廠也鼓勵員工休假。而傳出群創(3481)員工向媒體爆料，遭到強制休假，群創回應表示，為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康，推行鼓勵同仁連續休假的充電計畫，產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定，並不會扣到個人薪資。

群創指出，為因應公司產能調整及照顧同仁身心平衡健康，群創推行鼓勵同仁連續休假的充電計畫。9月接續中秋假期，鼓勵9/12-13再休假2天，10月在國慶假日之前，鼓勵10/5-7再休假3天，此安排以創造同仁最大的便利性為主以放心休假。常態班鼓勵休假，產線輪班同仁依各產線產能調整而彈性訂定。

群創表示，提供同仁自由選擇的方式，可因業務考量選擇銷假上班或者調整休假時數。此外，群創優於法令額外給予特別預給假，讓同仁在這段期間可預先休假及自主排配行程，不會扣到個人薪資。在此產業逆風時期，群創鼓勵同仁在工作中持續穩住心態，潛沉從事閱讀進修，休閒活動與興趣等。公司相信同仁適時放鬆與休息，充電之後未來在工作時保持更佳的生產力與效率。

其實面板廠鼓勵員工休假情況見怪不怪，2008年、2010年、2015年都有類似的措施，來因應面板景氣循環，不過，員工要擔心的是會不會演變到無薪假的情形。