高盛周二表示，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本周五在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上發表談話時，將重申其放緩緊縮步伐的論調。

高盛經濟學家出具研究報告指出，鮑爾本周五釋出的信息，將與他在7月會後記者會和上周發布的聯邦公開市場委員會（FOMC）7月會議紀要所傳達信息的相同。

鮑爾在7月會後曾表示央行不排除9月再次宣布「幅度異常大」的升息決議，但「放緩升息步伐或為合適之舉」，讓決策官員有時間審視提高借貸成本對經濟造成的影響。

聯準會在其7月會議紀要中表示，隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉。

高盛認為鮑爾可能在本周五的談話中強調FOMC仍將致力於降低通膨，以及即將到來的政策決定仍將取決接下來發布的數據，藉此讓釋出的信息取得平衡。

該報告亦指出，聯準會決策官員認為在7月之後放寬金融環境，對於繼續讓經濟維持低於其潛力的增長毫無幫助。

高盛預期FOMC將在9月升息50個基點，並在11月和12月會議各升息 25個基點，較6月和7月各升息75個基點放緩。

惟在數位聯準會決策官員近日來表態支持鷹派政策立場後，聯邦基金期貨市場交易員認為FOMC在9月升息75個基點的可能性為52.5%，高於升息50個基點的可能性47.5%。

前一日，摩根大通在研究報告中預期聯準會將在9月第三次升息75個基點，使聯邦基金利率升破3%，為2008年初以來首見，並超出向來被視為中性水準的2.5%，但也將是本升息周期最後一次升息3碼。該投銀分析師Mislav Matejka表示，隨著通膨降溫，聯準會應該不會再堅持如此激進的升息立場，因此看好美股可望在年底反彈。