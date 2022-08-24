空軍飛機發動機維護兵趙男，今年1月間在營區寢室桌上發現室友李男信用卡，趁日下無人偷走後，盜刷付修車費2萬多元、計程車及高鐵票等費用，李男接到交易簡訊才驚覺遭盜刷，發卡銀行追出一筆帳單疑似盜刷犯誤簽自己姓名，循線逮人。法官依偽造文書等罪判拘役60天；另徒刑3個月，得易科罰金，均緩刑3年，可上訴。

判決書指出，趙男是空軍第七戰術戰鬥機作戰隊的飛機發動機維護兵，因發生車禍，車子撞壞沒錢修理，在今年1月3日晚間發現室友李男的信用卡放在寢室桌上，起偷念下手偷走。

趙男得手後到車行盜刷支付修車費2萬4200元，簽帳單時竟「不小心」簽下自己姓名，他本人及店家都不查。趙男又再盜刷信用卡購買高鐵票、搭乘計程車，購買近萬元高價耳機。到同年1月15日共盜刷3萬6675元。

李男在1月15日接獲刷卡交易簡訊，才察覺信用卡被盜刷]，經發卡銀行追查發現，其中一筆簽帳單的簽名有異，疑似盜刷嫌犯誤簽自己姓名，循線追出偷卡盜刷的竟是同袍室友。

趙男坦承犯行，向被害人李男道歉、已賠償損失，李男也願原諒，法官依偽造文書及詐欺等罪判刑，審酌趙應知所悔悟，宣告緩刑3年以啟自新，緩刑期間交付管束，接受法治教育2場次。