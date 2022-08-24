36歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）被外洩在總理官邸開派對熱舞狂歡的影片，引發爭議。

36歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）繼爆出在總理官邸開派對熱舞狂歡、緊貼不同男子跳舞後，昨（23）日網路上再瘋傳一張2名赤裸上身、僅用標語蓋住胸部的女子在官邸自拍親吻的上空照，馬林隨後也證實照片是在官邸所拍，並且道歉，坦承這張照片「不恰當」。

Finnish Prime Minister Sanna Marin has apologised for a leaked photo of two celebrity influencers kissing while topless during a party in her office.https://t.co/bIYIuLaBk9 — Sky News Australia (@SkyNewsAust) August 24, 2022

綜合芬蘭國家廣播公司（Yle）、英國廣播公司（BBC）、《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，23日，網路上開始瘋傳一張2名女子赤裸上身、胸口僅用一個寫有「芬蘭」的白色標語蓋住重點部位的接吻照片，雖然馬林並未出現在照片裡，不過她隨後出面證實，照片是在總理官邸的樓下廁所內所拍攝。

📸Finland’s prime minister has apologised after an image of topless influencers taken during a private party at her taxpayer-funded residence emerged



https://t.co/akpZotWshB — The Telegraph (@Telegraph) August 23, 2022

她說照片是在她於7月初參加「Ruisrock」搖滾音樂節後拍攝，當晚她邀請朋友們來官邸玩，大家一起「做桑拿、游泳、共度時光」，她也坦承這張照片並不恰當，「在我看來這張照片並不恰當，我對此道歉，不該拍下這種照片的，但除此之外，聚會上沒有發生什麼特別的事。」

馬林說照片是在樓下的客用浴室拍攝的，不過她強調，這場私人聚會、甚至是她的個人社交生活並不會對芬蘭的國家安全構成威脅，她說官邸的維安工作24小時全天戒備，也有將賓客名單交給維安人員監控，她說當晚僅使用官邸的桑拿設施及花園，並未讓賓客進到官邸內，不過有開放樓下客用廁所給賓客使用。

馬林上周才被外洩與芬蘭名流、友人6日在官邸內開趴、熱舞的狂歡影片，畫面中穿著黑色細肩帶背心的馬林不斷對著鏡頭抖動肩膀、扭動身軀，甚至幾度嘟起嘴唇熱舞，看起來相當盡興，與平常一本正經的套裝穿著判若兩人。

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw — Visegrád 24 (@visegrad24) August 17, 2022

後續芬蘭媒體又公布一段當晚馬林在夜店與一名神秘男子親密熱舞的畫面，目擊者描述，已婚且育有1名4歲孩子的馬林一共與3名男子跳舞，甚至坐在其中2名男子的大腿上。

36歲芬蘭總理馬林（Sanna Marin）上夜店與男子熱舞的畫面外流。

馬林後續表示，自己只是喝酒，並且以比較「喧鬧的方式」開趴，強調跳舞、唱歌、開趴是完全合法的事。

馬林在官邸開趴狂歡引發芬蘭民眾兩極反應，有人認為身為總理，這樣的舉動並不適當，不過也有民眾支持她在工作外享有一般年輕人的正常社交生活。

Political leaders do party.



They also get drunk sometimes, snore, fall down, laugh, stain their clothes, dance, puke.



They are human being. Get over it.



Full support to @MarinSanna. pic.twitter.com/SUNY9L4UXw — Mélanie Vogel (@Melanie_Vogel_) August 19, 2022

即便私生活引爆風波，馬林至今仍受到所屬政黨支持，不過周二官邸再流出「上空接吻照」後，芬蘭第一大報《赫爾辛基日報》（Helsingin Sanomat）同日刊出社論，指出馬林似乎並不受控，預期未來她的私生活會有更多照片及影片流出、受到公眾檢視。