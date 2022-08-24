美國視訊電子標準協會（VESA）宣布推出ClearMR相容測試規格（ClearMR），這是一個產業標準與標章計畫，可為數位顯示器的動態模糊分級提供全新品質指標。

ClearMR可同時應用於液晶螢幕與自發光顯示器產品，包括顯示面板、電視、顯示器，以及搭載嵌入式螢幕的電腦，例如一體型電腦、膝上型電腦、筆記型電腦與平板電腦。

ClearMR標準中定義的全新指標動態清晰比（CMR），會依據清晰像素與模糊像素的比率提供一個明確的數值，使消費者容易比較經VESA認證的ClearMR顯示器的動態模糊量。以CMR取代動態畫面反應時間（MPRT）與其他模糊表徵的方法，是因為其他指標無法準確地反映出模糊的本質。

三星顯示公司美國研發實驗室資深首席研究員，同時也是ClearMR 主要貢獻者的Dale Stolitzka表示：「有了ClearMR，VESA可以提供電子業一個開放的標準，讓消費者有把握他們購買的電視、筆記型電腦和顯示器符合最明確的模糊標準。擁有VESA認證標章的ClearMR標準會讓買家充滿信心，因為他們買到的顯示器將提供最清晰的動作描述，能獲得極致的觀看體驗。」

現行如MPRT的方法無法準確反映出模糊的本質，因為僅基於時間的指標不能解釋像是過度過衝（excessive overshoot）與下衝（undershoot）等影像增強和模糊減緩技術，而這會導致假影或失真，對影像品質帶來負面影響。VESA的ClearMR標準與標章計畫在測試期間限制使用這些增強技術，讓消費者能夠公平比較各種經VESA認證的ClearMR顯示器產品的動態模糊品質。

VESA認證的ClearMR標章含括多種效能層級，從ClearMR 3000到最高的ClearMR 9000，每一種級別都會根據清晰像素對模糊像素的比率，以百分比表示動態模糊的效能範圍。

例如，ClearMR 7000的CMR範圍定義是清晰像素為模糊像素的65至75倍（6,500％至7,500％）。每個層級在清晰度都提供視覺上得以辨識的變化，而越高的CMR數值表示越高的影像品質與更少的模糊畫面。唯有通過所有ClearMR相容測試的顯示器，才能取得VESA認證的ClearMR標章。