民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬今早拜會楊梅區農會，談及對手國民黨桃園市長參選人張善政團隊近來批評他是隱形、佛系立委，鄭直言，張先前被評論是佛系選舉，其實是關注度和存在感都不高，對這些事件明顯不熟悉，嘴巴還說得很澎風，這種佛系一點都不尊重對手，盼張別自曝其短，應用同理心理解民代的努力。

鄭運鵬表示，有些評論指張善政是佛系選舉，其實是他的關注度、存在感不高，不存在不代表佛系，張對這些事件明顯違反常理不熟悉，單純為攻擊對手扣帽子，質疑張曾說鐵路地下化有幫忙，嘴巴說得很大很澎風，但到底幫在哪？這麼大的計畫，在行政院時沒有任何協助，還曾說協助桃園市長鄭文燦溝通，但鄭文燦卻說沒有，不僅不了解地方還信口開河。

鄭運鵬直批，張善政過去對桃園沒協助，如今為了選舉，別人做的事都變不對，他選區發生的大事，被講在地立委不存在，事實上是張才不存在也不了解，曾做過的事故意被跳過，地方謠言也被放大，讓他感受很深，認為張的佛系一點都沒尊重競爭對手。

對於張善政與其團隊，鄭運鵬喊話，盼選舉不僅是正面與歡樂，也是人品的檢驗，張團隊應就事實、政策與桃園的利弊得失來討論，不要對別人的政策和過去服務經驗視而不見，身為連任立委，不可能地方大事完全沒參與。

鄭運鵬強調，有些事可能影響到周邊市民，各有不同要求，政府能做到的一定盡量服務，但仍有些事在市府與民代的能力範圍外，這是可理解的，但絕非像張善政所說他們都沒做事。盼張別自曝其短，為選舉用廉價方式，說對手都不存在，相信選民眼睛是雪亮的，應用同理心去理解，每個民代都是盡心盡力不分黨派。