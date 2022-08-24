台灣彩券今（24）宣布中秋加碼活動，4款遊戲齊加碼，總獎金高達新臺幣6.2億元，是台彩接手公益彩券以來，中秋加碼第三高的加碼獎金；「威力彩」8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元，最受歡迎的「大樂透」自8月30日起加開「100組100萬元」，「BINGO BINGO賓果賓果」9月2日起連續加碼16天，「39樂合彩」自9月19日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1500元。

最受民眾喜愛的「大樂透」自8月30日起加開100組100萬元獎項，將送出加碼獎金1億元，民眾購買中秋加碼期間的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎外，只要彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號，就可以獲100萬元加碼獎項，等於活動期間一張「大樂透」可以對兩種獎項，擁有對中億元頭獎與100萬元加碼獎項的雙重機會；若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金將依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月7日為止。

此外，「威力彩」8月29日至10月27日頭獎採機動加碼，若前期頭獎累入金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

台灣彩券董事暨發言人黃志宜推薦民眾，集資包牌增加中獎機會，一次買齊「大樂透」加碼期間12期彩券，每期包牌7個號碼提高中獎機會，共計4200元；「威力彩」則採第二區包牌，第一區任選6個號碼，再包下第二區的01~08號，共計800元，若幸運一注獨得，不僅可以帶走億元頭獎，還可以同時抱走7注貳獎；今年中秋除了邀請親友們一起集資買彩券外，也要把握加碼時機，提高與財神爺一同團圓的機會。

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天，其中「基本玩法」1至6星玩法，加碼9個獎項，獎金最高翻2倍，「猜大小」玩法以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍；每注售價25元、週一至週六天天開獎的「39樂合彩」，自9月19日起至10月8日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1125元提高至1500元。