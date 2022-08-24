國民黨副主席夏立言訪陸，傳出將與大陸國台辦主任劉結一會面。國民黨主席朱立倫今受訪時明確表示，夏此行，「沒有跟劉結一見面這回事」，不知道相關報導從哪裡來，而若有跟其他大陸人士見面，也會事前或事後跟外界說明真實情況。

朱立倫表示，夏立言訪陸至今每一個座談會，一定是基於中華民國、台灣民眾的立場，做該做的事情，說該說的話；夏到現在為止每一天所做的事情，都是在解決台胞、台生、台商與中小企業、農漁民的問題，這才是國民黨此行的目標。

對夏立言此行遭綠營與黨內質疑，朱立倫說，國民黨盼和緩兩岸對立氣氛，減少戰爭風險，不去、不做是最容易、簡單的事，國民黨也知道去一定被罵，對國民黨不利，但國民黨作為負責任政黨，此行對台灣、對台灣人民都好，不是為自己。

朱立倫也向蔡總統喊話表示，作為中華民國總統，一定要確保全民安全，不應只是為了選舉與政治利益，不斷對付、修理在野黨，讓兩岸之間沒有任何對話，把人民放在風險中，蔡總統的做法「國外專家也無法理解」。

朱立倫也重申自己的兩岸2D戰略，表示國民黨一定支持強化國防，但也一定要有對話，不只我們要與對岸對話，美中與日中之間也一定要有對話，對話交流就是降低衝突，減少戰爭風險的最好方法。

朱立倫批評，民進黨只有1D就是不斷的強化國防，不斷的要大家上戰場，但與對岸完全沒有任何對話、交流，其他人要推動對話、交流還會被汙名化、抹紅。