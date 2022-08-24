先前才稱沒有裝備可以再提供給烏克蘭的德國，準備將向斯洛伐克移交豹2A4坦克，以換取該國向烏克蘭提供蘇聯時代戰鬥車輛。

據軍事新聞網站Defensenews.com 24日報導，這筆交易德國國防官員稱之為「環形互換」（Ring Swap），是自今年春季以來德國與東歐各國政府達成的幾次交易的其中之一，以因應俄羅斯於2月底對烏克蘭發動持續攻擊。斯洛伐克和德國官員於8月23日簽署了協議，批准向布拉提斯拉瓦發交付15輛A4配置的豹2坦克。

Older Leopard 2 tanks will backfill a batch of Soviet infantry fighting vehicles that Slovakia is sending to Ukraine. https://t.co/ulrQu4ZDvk — Defense News (@defense_news) August 24, 2022

這些坦克由德國工業公司（應為Krauss-Maffei AG）提供，旨在用西式裝備為斯洛伐克的武備庫增添戰力。據路透社報道，這個前東歐集團國家將向烏克蘭捐贈30輛BVP-1步兵戰車，前者是第三代主力戰車而後者則為步兵戰鬥車。德國官員表示，本次贈送豹2號協定將可以補齊斯洛伐克因向烏克蘭捐贈而導致國防能力下降的戰力缺口。別且包含彈藥、訓練和備件。官員們說，第一批豹2將於今年晚些時候抵達斯洛伐克。

德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）表示，「斯洛伐克將盡快向烏克蘭提供步兵戰車。」他指出，因為烏克蘭士兵熟悉操作這些車輛。他還表示環形互換機制是一條「明智的」道路，除了柏林的直接裝置交付，還支援了烏克蘭的「生存鬥爭。」

德國對烏克蘭的軍事援助仍然是執政聯盟決策者討論的話題。批評者表示，柏林應該提供更多武器，特別是到製造商坐擁過去數十年來因預算削減和軍隊縮編期間大量遺留的裝備庫。

⚡️Germany to supply IRIS-T air defense system to Ukraine in coming weeks, according to German FM Annalena Baerbock. pic.twitter.com/91vYyQUCIK — ZMiST (@ZMiST_Ua) August 23, 2022

政府還承諾為烏克蘭提供全新的武器，如155公釐火神式砲彈(Vulcano)精密制導炮彈，以及IRIS-T SLM防空系統。據《明鏡週刊》(Der Spiegel)報道，總理蕭茲（Olaf Scholz）23日提出將額外提供烏克蘭3套IRIS-T系統。