被封為「同志天菜」的藝人祖雄，日前認愛23歲烏克蘭正妹佳娜，大方坦承兩人是從P友晉升成戀人，小倆口公開戀情後也越愛越高調，引起部分網友批評，甚至有家長認為他們「教壞囝仔」，因此兩人再度拍片解釋當初的關係與真實想法，獲得網友一票好評。

影片一開始，祖雄與佳娜就向各位祝福的網友表達感謝，但也透露兩人因公開戀情而遭到部分酸民攻擊，認為他們「床事生活一定就很淫亂」、「P友一定很多人」、「為什麼不去路邊找一個就好」，甚至還有家長留言批評他們「教壞囝仔大細」，讓他們看了相當委屈。

對此，佳娜解釋他們當初只是P友是因為對她來說，「交往」就是一段長久的關係，是個要走入婚姻的對象，因此才會「提前試車」，這樣才能避免因與男友某方面不適合而短暫交往1個月就分手，而對她來說最重要的就是「啪啪啪」，直言「如果發現兩人不適合，你要怎麼辦？你要跟他分手？這樣不是一樣很亂？只是浪費你的時間」，而且兩人是長時間的床事伴侶，怎麼可能隨便在路邊找一個。

而對於家長的批評，祖雄則認為這問題就出在亞洲教育對於性教育的缺乏，很多人甚至不敢講出口討論相關話題，好像只要講了就會被人認定「你就是髒，你就是亂」；祖雄更直言，很多小孩子即使沒有看他們的影片，可能也早就知道「P友」是什麼，弱勢家長對這方面有疑慮，應該要花更多時間去教育自己的孩子，而不是反過來責怪他們。影片最後，他們也不忘回嗆看衰他們的酸民「一定會讓你們輸很慘」，表示兩人會努力維繫感情走到最後。

網友看到後則紛紛表示 「你們真的很積極正面，祝福你們長長久久」、「其實駡你們的人他們自己本身才亂吧！佳娜只是很坦白認真的表白自己最真實的地方，完全不代表是隨便！試車也絕不是隨便的去試的」、「自己喜歡就好，這世界很大，不喜歡你或不贊同你的觀念很正常，畢竟大家想法都不一樣，尊重就好」。