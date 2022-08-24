台北市副市長黃珊珊即將於28日宣布參選台北市長，地點就選在昔日經營許久的內湖區，還廣邀多位藍營里長參與，國民黨北市黨部為防自家里長出席遭解讀拔樁成功，已發通知要求大家都別去，避免被黨紀處分。對此，黃珊珊24日受訪酸說，每個人都有朋友，「他們很沒信心嗎？」

黃珊珊上午出席第7屆內科千人捐血活動後接受媒體聯訪，談及參選記者會即將於周日登場，她證實確實有此規劃，被問及藍營祭黨紀禁止里長來，她認為每個人都有朋友，藍營別沒信心，至於活動有邀請誰、是否有市府官員，屆時會和大家說明。

媒體追問，蔣萬安原預定要出席捐血活動，事後卻選擇赴立法院開記者會，黃珊珊認為，參選市長本來就該提出市政願景，但蔣萬安好像還沒辭立委，所以這是對方的工作，畢竟立法院還是有該做的事要處理，還埋怨道「就像大家說我沒辭職，他可能就要面對這問題」、「以前說我們用行政資源，那他不也是另外一種行政資源嗎？」

由於黃珊珊即將辭職參選，是否會希望蔣萬安也比照辦理，她指出，蔣萬安跟自己的問題一樣，所以她會在禮拜六、8月27日完成工作後辭職，總之「自己作選擇、人民做判斷」。