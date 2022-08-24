為年底選戰奮戰、勤走基層的國民黨新竹市長參選人林耕仁，近日在巷弄中獲得市民力挺「越來越年輕」、「最接地氣候選人」，讓他相當感動，承諾會全心守護專屬新竹的「仁情味」，希望市民給他服務的機會。

林耕仁今（24）日在臉書表示，近日與新竹市議會副議長余邦彥、立委鄭正鈐辦公室副主任黃希聖、東園里里長張麗芬等人一起在新竹市東區的巷弄中向民眾懇託拜票，獲得民眾力挺「大仁哥加油」、「越來越年輕了，祝福高票當選」、「你是最接地氣的候選人，加油！」

「滿滿的人情味，是與市民朋友交流後最有感的地方！」林耕仁說，因為面對面與民眾接觸，所以沒有距離，更因為民眾親口訴說，所以他聽得更為深刻。

林耕仁指出，近日發生轟動全台的悲劇事件，驚擾社會的同時，也提醒危害存在於四周，他承諾要打造「安心新竹」的願景，守護每一位新竹市民的安全，希望有機會為新竹市民服務，讓新竹越來越好，「這是我的家鄉，全心守護專屬於新竹的『仁情味』！」