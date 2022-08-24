22日台南爆發殺警案震驚全台，此案也讓警方的執法安全、用槍時機以及外役監管理制度備受矚目。民眾黨立委邱臣遠表示，當前有過度模糊的用槍規定、警力不足、外役監漏洞百出三大問題需要解決，立委張其祿則呼籲，比起事件發生時各首長的「震怒」式發言，應盡速完備「警械使用條例」修法程序、提升警察執法權益。

台南警員凃明誠、曹瑞傑22日在執行勤務時遭刺殺身亡，經警方全力追緝後，23凌晨4時許將兇嫌林信吾逮捕歸案。張其祿表示，從2019年台鐵自強號列車殺警案後，蔡總統雖說要提升警方執勤安全、「要錢給錢、要人給人」，但實際上對警方執法安全幫助有限；早在2019年台鐵殺警案發生後，立院就開始討論「警械使用條例」的修法，但至今法案仍有待行政院與朝野各黨取得共識。

邱臣遠提出三項訴求，第一，請內政部檢討警械使用條例，讓第一線同仁可以放心使用槍械，並且採購非致命性電擊槍搭配使用，另外也要提高因公涉訟延聘律師的費用上限，讓最好的律師當最強的後盾；第二，請警政署要盡快補齊地方人力缺口，建立合理的勤休制度，使員警有充分休息時間避免過勞，並檢討相關預算，把防彈背心、快拔槍套及高畫質密錄器優先採購，保護警察同仁性命安全；第三，請法務部矯正署要盡速針對外役監制度提出改善計畫，並提出管制作為。

張其祿認為，比起發生重大事件時相關首長總是爭著出面第一時間做出「震怒」式發言，民眾更關心環節的改善與預防，因此再次呼籲朝野盡速完補「警械使用條例」修法程序，政府要注重警察權益提升，強化警方休息、備勤權利保障，確保警方執勤時能維持專注與應變能力，從法制及系統面提升警員安全準備及管理，莫讓悲劇再次發生，以鞏固維持社會治安及安定民心。