我友邦貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉和聖文森的常駐聯合國代表，23日發表聯合聲明關切當前台海局勢。大陸常駐聯合國代表團深夜發表聲明，稱此舉嚴重干涉中國內政。對於我友邦表示希望維持現狀，陸方表示：「台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬於一國，這就是從古至今的現狀」。

陸方代表團聲明批評，我友邦發布之聯合聲明不辨事非、無端指責中國維護國家主權和領土完整的正當舉措，嚴重干涉中國內政。中方對此表示堅決反對和強烈譴責。

對於我友邦表示「中國目前在台灣周邊區域開展的軍事演訓對地區和平構成威脅」，陸方回應稱，中國採取的措施，包括在台灣周邊海空域進行軍事演訓行動，是針對美國眾議院議長裴洛西訪台、外部勢力蓄意挑釁採取的必要回應，是正當、必要、適度的，符合國內法、國際法和國際慣例。陸方強調，挑起事端的不是中國，製造危機的不是中國。這些指責喪失是非觀、公正性和獨立性。

至於我友邦於聯合聲明中表示「希望維持現狀」，陸方表示，台灣從來不是一個國家，中國只有一個，兩岸同屬於一國，「這就是台灣問題從古至今的現狀」。陸方還強調，台灣是中國領土的一部分，台灣海峽根本不存在中線。

陸方敦促發表聯合聲明的國家，切實遵守一個中國原則和聯大第2758號決議規定，以實際行動維護聯合國憲章的權威性，不要在錯誤道路上越走越遠。

陸方表示，中國政府和中國人民在台灣問題上的立場一以貫之。任何國家、任何勢力、任何人都不要錯估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。