國民黨台北市議員徐巧芯爆民進黨為「陳菊代理人」放寬外役監資格。（摘自徐巧芯臉書／楊亞璇台北傳真）

明德外役監逃犯林信吾殺害2名台南員警，各界譁然。國民黨台北市議員徐巧芯昨指出2020年《外役監條例》修法，當時民進黨立委邱志偉等人提案放寬遴選資格，並以人數優勢通過。徐巧芯今天再爆原來竟是為了讓有前科的民進黨地方大老修法，這名人物是有「陳菊代理人」之稱的民進黨的前中常委李清福。

徐巧芯在臉書說，「出事了才喊檢討外役監遴選標準，沒事的時候修法讓自己人舒服？」昨天她發現民進黨突然在2020年六月通過修法，放寬外役監的規定，後來馬上收到了網友爆料，原來這是一場「量身打造」的修法，為了讓一個有前科的民進黨地方大老能夠到明德外役監過爽日子，高雄的立委們團結在一起替他修法。

徐巧芯披露，這名關鍵人物是民進黨的前中常委李清福，這個名字雖然聽起來不是很知名，但只要去查，就知道他才是真正的大咖，他的暱稱是「陳菊代理人」，更被媒體稱呼過為「陳其邁大將」。不管高雄民進黨的政權如何交替，永遠都有他，蔡英文競選總統時，他也擔任「大高雄後援會總會長」，在民進黨內的關係極其良好。

徐巧芯說，李清福曾經因為賭博罪被判處有期徒刑3個月，原本應該因為「累犯」身分無法申請外役監，但民進黨立委修法通過後，放寬累犯身分6個月以下徒刑均可申請，這個因為貪汙罪被判10年的人，在2020年9月到明德外役監，推估大約6月左右申請。「這個時間點，是不是很巧合呢？」民進黨的高雄立委們2020年6月一修法放寬資格，李清福馬上就申請成功。

徐巧芯更貼出一張合照，她強調，這張照片一眼看到陳菊、李清福，現場有人穿著2020的民進黨制服，顯然時間點是2020之後。

她說，照理來說李清福2017年入獄，貪汙犯應該要好好待在監獄，怎麼會在外面跟陳菊拍照呢？因為外役監是可以請假的，這是不是李清福在外役監第一次申請放假，一出來就急著跟一票高雄的政治人物見面呢？其他穿著「2020 Taiwan」的幾位，是否也是民進黨的政治人物呢？

徐巧芯批評，為什麼我們的監察院長會跟貪汙犯混在一起？整件事情是不是監察院長陳菊在運作？否則為什麼提案放寬外役監條例的提案人邱志偉、邱議瑩、趙天麟、許智傑等全部都是高雄立委？

徐巧芯說，為什麼當年國民黨跟時代力量都提案「貪汙犯不得參院外役監遴選」，但民進黨卻利用人數優勢直接封殺。「阿就是要給貪汙犯去的，給你過這條不就白搞了。」

她炮轟，蔡英文現在說「外役監條例」要通盤檢討條件與標準，但上一次有機會可以修法的時候，卻選擇為了高雄的「黑派新教父」量身打造一個新天堂，這不是很諷刺嗎？