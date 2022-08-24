行政院長蘇貞昌昨天23日到衛福部苗栗醫院，當場承諾要補助苗栗醫院15億元建置重症醫療大樓及購置腫瘤設施。對此，國民黨苗栗縣長參選人謝福弘24日表示，希望蘇貞昌跳脫黨派思維，不要只在選前開支票，要求行政院立即將這15億元編入明年總預算，讓苗栗縣民早日得到更週全的醫療照護。

謝福弘表示，苗栗縣長期缺乏醫療資源，建置重症醫療大樓是苗栗人長期的期待，也是他主要政見之一，因為根據近年統計，苗栗縣每年平均約有1300餘位縣民死於癌症，其中男性肺癌是大宗，女性則是直腸癌居多，因此提升苗栗醫療資源刻不容緩。

謝福弘說，他擔任公職30多年，深知政策、預算及督考須能夠環環相扣，才能有效達成目標，因此要求中央政府現正在編列中央政府總預算，必須立即列入這15億元的補助預算，方能快速並且有效執行，讓苗栗的急重症醫療早日得到提升。

他指出，以往竹苗沒有醫學中心級的醫院，導致竹苗民眾一有急重症只能往台北及台中送，時常延誤醫療時效，讓竹苗民眾成為醫療孤兒。但近年新竹已有中醫大及台大分院2間醫學中心級醫院完成建立，但苗栗的醫療缺口卻一直沒有得到正視與改善。未來擔任縣長，他將邀請台大醫院、林口長庚、亞東醫院、台中榮總、中醫大、潭子慈濟等醫學中心，藉由醫學中心合作計畫，一起來提升苗栗的急重症醫療品質。

對長期的醫療院所建置工作，特別是蘇貞昌院長允諾的這15億元，他很感謝蘇貞昌終於允諾補助醫療資源，但他強烈要求行政院立即將這15億元編入明年的總預算，落實苗栗縣的醫療改善，千萬不要為了特定人輔選，淪為選前的空頭支票。