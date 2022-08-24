近兩年因疫情改變消費型態，愈來愈多人透過網路購買日常用品，各電商平台販售內容也更加多樣化，生活所需包含農產品及生鮮產品，都能線上採購，高市府農業局為協助小農能跟上這波消費數位轉型，將於9月2日在高雄軟體園區舉辦「高雄小農電商媒合會」，除邀請小農加入農業局的「高雄首選電商平台」之外，特邀五大食品農產品相關的電商平台參與，包含蝦皮生鮮、黑貓探險隊、無毒農、太金嚴選及新北市真情食品館，設置「高雄首選」專區推廣高雄小農產品。

高市府農業局張清榮局長表示，農業雖然是傳統產業，但隨著商業模式的改變，農業行銷方式也跟著改變，市府一直致力於協助農民數位轉型，今年藉由青年局「高雄市青年創業發展基金」，讓更多農民加入數位轉型的行列。此次媒合會協助小農上架不會收取上架費用，輔導課程也是免費報名參加，希望能增加農民軟實力及農民收益，透過在各平台設置「高雄首選」專區，增加高雄小農整體曝光銷售，希望能與平台共創雙贏局面。

這次媒合會的重點會以OMO（Online merge Offline）新型態媒合方式辦理，結合線上線下電子媒合配對，讓電商可以加速瞭解小農特色，媒合成功上架高雄首選及所有電商的小農都不會收取上架費用，後續還有對應的輔導機制可快速解決問題及增加合作機會，讓更多高雄優質的農特產品可以在消費者面前曝光，同時也增加銷售通路。

除協助小農媒合電商外，9月14日也將在台灣文創訓練中心舉辦「高雄小農電商工作坊」，針對媒合成功及有興趣自營電商平台的小農，開設免費電商輔導課程，讓高雄小農更瞭解電子商務。此次「高雄小農電商工作坊」除邀資深網路行銷顧問，授課之餘也強調動手實作，從零開始一步步教您如何經營自己的品牌，取得更多網路商機，並傳授小農們定價策略及營運模式及上架拍照與修圖技巧應用，與品牌經營的實務經驗分享、電子商務的風險、文案撰寫技巧等內容，要讓小農在課程結束後都能獨立開設經營電商。

若有上架電商需求的小農，可立即上高雄市政府農業局官方網站，搜尋最新消息「高雄小農電商媒合會」點選報名網址參加，或電洽高雄市政府農業局07-7995678#6138由專人協助。