近期藍綠白屢在疫苗議題上交鋒，民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊總幹事吳思瑤昨嗆，去年北市府編列28億採購疫苗結果1劑都買不到，這才是把人民當傻瓜。對此，台北市副市長黃珊珊24日赴內湖千人捐血活動受訪表示，請吳思瑤回去問陳時中，因為當初是陳說國內已買4000萬劑，要北市別再買了，這都有正式拜會記錄。

媒體追問，是否認為監察院「3＋11」調查報告是在護航陳時中，也沒有醫學背景的專家做決策。黃珊珊說，人民心中有判斷，防疫期間有很多專家學者，只是意見有沒有被聽見，當時會放寬檢疫政策是立院去協調，背後有無專家背書，目前看來是拿不出記錄，這才是大家的疑問，「已經一年多了，這件事還是成為羅生門」。

黃珊珊認為，不管有沒有「3＋11」政策，病毒都不會自己跑進國門，所以無論有沒有相關程序，病毒跑進來是事實，還酸陳時中「承認錯誤沒有那麼困難」，就把紀錄拿出來，看看是誰幫陳背書。