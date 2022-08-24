台南再發生殺警案，蔡總統再允諾強化警察執勤裝備。國民黨主席朱立倫今批評，每次發生類似不幸意外時，蔡總統都說一樣的話，同樣的話國人聽了6年，有改進？民眾希望一個負責任的總統、負責任的政府，不能接受今天公祭、明天忘記。

朱立倫也提到，民進黨政府都說要放寬警械使用，請問蔡總統與行政院長蘇貞昌，當警方勇敢使用警械卻受到傷害時，又有誰站出來為基層員警說話？朱呼籲，蔡總統不要再讓任何警察同仁被公祭了。