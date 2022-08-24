2022年台灣機器人與智慧自動化展今天舉行，上銀(2049)以「工業4.0最佳夥伴」為主軸，以「新世代智慧傳動元件」、「直驅智造，轉動商機」、「智能自動化整體解決方案」、「智慧自動化關鍵零組件」四大亮點，推出新產品搶市。

上銀世界首創的智慧型滾珠螺桿i4.0BS，與工業4.0接軌智慧型線性滑軌i4.0GW，結合物聯網(IoT)及人工智慧(AI)，讓使用者可由遠端網頁即時掌握各機台狀況，避免無預警停機，達到機台預防維修及優化保養週期的功效。協助機台設備商升級智慧機械，提供終端客戶擁有智慧製造的附加價值，可應用在：工具機、半導體設備、自動化設備、產業機械等領域。

隨著車輛智慧化與電動化的發展趨勢，上銀將滾珠螺桿核心技術延伸至電動車市場，為汽車關鍵三大系統：轉向系統、傳動系統、煞車系統提供核心零件。並已取得IATF 16949驗證，有車用滾珠螺桿專業開發團隊與技術能量，可為全球車用系統供應商提供車用滾珠螺桿產品與服務。

上銀表示，提供高效率、高精度以及協助客戶降低成本的附加價值，來提升產業整體的競爭力，上銀目前的合作夥伴有來自車用、醫療、模具、光學、量測、五金、印刷、半導體、自行車、航空、光電、電子等12種產業以上。

在半導體設備自動化解決方案上，上銀展出晶圓尋邊器、長行程晶圓機器人模組及晶圓移載系統三大產品。其中，HIWIN晶圓移載系統(EFEM)是完整的自動化系統，透過垂直整合，搭配自行研發控制系統，並依產品規格搭配對應款式之晶圓機器人，有效針對不同製程及應用的客戶，提供客製化的服務，使客戶的設備和製程更有效率及競爭力。

智慧自動化關鍵零組件方面，展現上銀在諧波減速機、旋轉致動器、滾珠花鍵、極微型線性滑軌、單軸機器人全模組、超薄型直驅馬達及無鐵心式線性馬達-LMC系列等產品的研發實力。