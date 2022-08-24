宜蘭縣長林姿妙捲入縣府土地弊案，檢方昨依貪汙罪起訴，新北市長侯友宜遭綠營批評，先前曾到宜蘭與林合體，還稱讚對方腳踏實地、不作秀，侯友宜今回應是城市交流。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，同黨縣市首長有一定交流很正常，但背書要謹慎。
林佳龍說，選舉期間去背書會引起一些質疑，這個背書要負連帶責任，相信新北市關心的還是市政，但侯友宜到各縣市去為同黨參選人背書，確實要謹慎，目前案子仍在司法進行中，希望能夠盡快水落石出。
宜蘭縣長林姿妙捲入縣府土地弊案，檢方昨依貪汙罪起訴，新北市長侯友宜遭綠營批評，先前曾到宜蘭與林合體，還稱讚對方腳踏實地、不作秀，侯友宜今回應是城市交流。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，同黨縣市首長有一定交流很正常，但背書要謹慎。
林佳龍說，選舉期間去背書會引起一些質疑，這個背書要負連帶責任，相信新北市關心的還是市政，但侯友宜到各縣市去為同黨參選人背書，確實要謹慎，目前案子仍在司法進行中，希望能夠盡快水落石出。
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