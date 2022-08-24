基隆市長林右昌表示，基隆市教育各方面，已與雙北並駕齊驅，更擁有多項全國第一的亮眼表現。（基隆市教育處提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府將自8月27日起，於基隆舊火車站舉行「基隆教育成果展」。基隆市長林右昌表示，經過近幾年的努力，基隆教育各方面，已與雙北並駕齊驅，更擁有多項全國第一的亮眼表現。高中教師李啟嘉表示，肯定近年市府在教育的投入，他也期許市府能夠進一步強化軟體建設，如補足正式師資及特教人力。

林右昌指出，自從他就任以來，就致力將基隆升級為嶄新的起點城市，而對於教育方面的軟硬體投資，市府更是非常重視，這七年多以來傾全力挹注 41 億元經費，也獲得很豐碩的成果，包括投入 3.9 億興建非營利幼兒園，使公幼翻倍成長；引領全台的智慧教育，同樣投入了 3.9 億讓生生都能無線上網、班班都有觸控電視、校校都有創客教室。

另外，基隆市教育處透過美力校園計畫，投入28.6 億，全面改善校園環境，也再挹注 4.6 億讓本市學校班班有冷氣；除此還有五星級廁所、高質感共讀站到特色兒童遊樂場，市府都相當用心規畫，盡力提供基隆孩子最優質的學習場域。

教育處表示，這次展覽以家長作為主要受眾群，家長們可以看到基隆近七年的教育亮點與成果。教育處指出，希望民眾能夠藉此了解基隆教育的推動現況，理解學生使用到的學習資源與環境。

高中教師李啟嘉表示，肯定基隆市府近年來在教育方面的投入，但也希望市府能夠強化軟體的建設。他指出，近年來市府雖推動「教師合理員額」，但正式教師的法定員額仍有待補齊，特教教師的師資合格率及員額也亟待強化，也希望市府能夠逐年增聘國、高中正式專任輔導教師。若能解決這方面，基隆市的教育成果將更值得市民自豪。