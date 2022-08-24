據知情人士透露，德國的安聯(Allianz)擬與中國當地銀行合作，在中國共同成立一家擁有多數股權的資產管理公司，希望能開拓價值高達4.3兆美元的市場。

據了解，安聯的資產管理子公司安聯環球投資(AllianzGI；Allianz Global Investors)在過去幾個月一直與中國工商銀行和中信銀行等進行談判。

中國自2019年允許外國公司擁有多數股權，與中國當地銀行合資成立財富管理部門之後，貝萊德(BlackRock)、高盛、巴克萊紛紛找尋當地合作夥伴，以涉足該業務。

然而這股熱潮讓人們懷疑，這些資產管理公司是否有足夠多合適的本土夥伴能與之合作。

AllianzGI表示，有意進軍中國，但拒絕提出進一步評論。

在安聯制定中國擴張計畫之時，中國正值經濟放緩，第二季經濟勉強避開萎縮。新冠防疫清零政策和房地產危機，正打擊中國消費者和企業信心。

然而，西方資產管理公司正押注於中國金融業的長期增長前景。

據兩名知情人士說，安聯還在推動另外一項計畫，在中國成立一家全資的基金管理公司。一位消息人士表示，安聯已經聘請麥肯錫，為該專案進行可行性研究。