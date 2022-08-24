半導體先進製程懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)股東常會通過配息約2.02元、配股約0.56元，今（24）日以92.4元參考價除權息交易，股價開高勁揚4.76％至96.8元，填權息率達約60.27％，早盤維持近2.5％漲勢，在填權息路上穩健前行。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品模組化化學濾網主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗，在國內10奈米以下先進製程市占率已近5成。

由於先進製程廠房擴增、製程升級，使AMC防治廠房及機台濾網耗材更換需求頻率上升，濾能提供的AMC防治產品需求大增，帶動去年營運顯著成長，今年以來營運成長動能進一步轉強，對未來營運動能樂觀。

濾能第二季營收創2.68億元新高，季增8.21％、年增達48.83％，稅後淨利0.33億元，季增達1.4倍、年增26.88％，每股盈餘（EPS）1.86元雙創次高。累計上半年營收5.16億元、年增達54.75％，稅後淨利0.47億元、年增達40.87％，每股盈餘2.64元，均創同期新高。

受惠客戶需求增加，濾能7月自結營收0.95億元，較6月0.94億元微增0.9％、較去年同期0.68億元成長達38.33％，創同期新高、歷史第三高。累計前7月營收6.12億元，較去年同期4.02億元成長達51.94％，續創同期新高。

展望後市，濾能將分兩階段與晶圓代工客戶共同規畫廢棄物解決方案，首階段將導入外氣空調箱（MAU），確保廠區潔淨度後進行再生評估。第二階段則導入無塵室FFU及最終機台端使用的再生濾網。若兩階段均順利導入，有望帶動濾能營收成長逾3成。

由於主要客戶為全球半導體產業先進製程領先者，為保持技術領先優勢，濾能持續研發新產品，也針對循環經濟及再生材料提升等相關大方向進行開發，將藉由入駐南科的半導體群聚效應深耕技術基礎，規畫拓展國內外市場。

法人指出，晶圓代工龍頭近年來積極轉換採用綠色製程，並在去年向供應商提出將會把供應鏈碳足跡與減碳績效納入其重要採購指標，至於旺宏、美光、南亞科等記憶體廠，新建生產線亦優先採用綠色製程。

法人認為，濾能AMC方案已超前部署，並搭上綠色製程潮流產業趨勢，未來在先進製程技術持續推動下，加上全球先進製程競賽驅動半導體廠積極擴建，南科新產能到位以後，供應客戶新建廠和再生濾網需求，可望同步帶動營收及獲利表現。