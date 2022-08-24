高佳慧醫師檢查嬰兒排便狀況。（梧棲童綜合醫院提供）

疫情趨緩又逢暑假，民眾展開報復性旅遊！梧棲童綜合醫院指出，一名2歲陳姓男童與家人到海邊與牧場遊玩，曾在沙灘玩耍與牧場餵食牛羊，返家後隔日出現發燒、連續嘔吐腹瀉合併大便有血絲，還出現發燒脫水安排住院治療；經醫師檢查確認感染沙門氏桿菌造成腸胃炎，幸經住院五天後康復出院。

小兒感染科醫師高佳慧說，該名男童可能因餵食牛羊接觸牧草與動物後，手沒洗乾淨就拿食物不慎把細菌也吃下肚，回家後隔天早上突然發燒到38.6度，出現上吐下瀉與大便有血絲，活動力下降等情形；家人送到童醫院就醫，檢查確認為沙門氏桿菌感染造成腸胃炎。

高佳慧表示，沙門氏桿菌是兒童常見腸胃炎住院的病因，日常生活環境中許多地方都有它的存在，例如地下水、山泉水、泥土、動物身上，尤其是家禽類與雞蛋殼、各種易腐壞食物(牛奶、蛋類、肉類製品等)，都常見有沙門氏桿菌。不慎吃進沒有煮熟或遭到細菌汙染的食物與飲用水，都可能造成沙門氏桿菌感染引發腸胃炎。

高佳慧指出，特別是嬰幼兒、老人、免疫功能較差者就容易出現明顯臨床病徵；如嘔吐、高燒、腹瀉等症狀，其中糞便多為黏液狀糊狀，也可能出現血絲便，病情通常會持續5-7天；嚴重會出現腸穿孔腹膜炎、敗血症、骨關節炎與腦膜炎等的併發症。治療多以補充水分、電解質等症狀治療為主。

高佳慧強調，沙門氏桿菌腸胃炎，最常發生在溫暖炎熱天氣，尤其最近天氣屢創高溫，並適逢暑假期間，加上疫情趨緩報復性旅遊湧現，多數家長會帶著孩童外出遊玩，無論是吃下不潔食物或個人衛生不確實；7、8月期間比過去增加很多感染沙門氏桿菌的病童就醫。

醫師特呼籲家長，平時要注意飲食衛生與食物保存，平常給幼兒練習刷牙漱口要使用煮過的飲用水，出遊更要注意飲食衛生與讓孩童勤洗手，在陽光下放置過久的食物或飲料就不要再食用，避免細菌找上門造成遊興大減與身體病痛。