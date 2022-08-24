內政部長徐國勇面對媒體詢問並無多回應。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台南市2名員警曹瑞傑、凃明誠慘遭明德外役監逃犯林信吾割喉砍殺雙雙殉職，也引起各界對於《警械使用條例條》修法關注。高雄市長陳其邁今出席活動時，提及希望立法院能優先推動修法，放寬使用範圍，以及減輕員警使用槍械後責任，保障員警在打擊犯罪時，也要維護自身安全，而內政部長徐國勇出席同場活動時則無多做回應。

2名員警在執行勤務時遭林信吾凶殘割喉，也引發各界對於員警使用警械的討論。高雄市長陳其邁24日出席資深績優村里長、地方民意代表及民政人員表揚大會時，被問及如何加強肅槍或是強化高雄員警裝備？他說，最優先的工作是希望立法院可以優先推動《警械使用條例條》修法，讓警械使用範圍和種類可以擴大，以及減輕分擔員警使用警械責任，如由國家賠償來分擔，及調查委員會設立，讓員警大膽且謹慎使用槍械，在維護自己安全及保障治安都有幫助。

他也提到槍械使用時機，面對緊急狀況相關規定應該要檢討，如這次面對台南凶殘至極惡性重大歹徒，必須檢討保障員警打擊犯罪時也可保障自身安全。

而下令可「大膽用槍」的內政部長徐國勇今出席同場活動時，並未接受媒體訪問，結束後被問到對於條例修法，他僅揮手致意，並無多做回應，隨即搭車離去。