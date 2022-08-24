新加坡總理李顯龍21日稱台海局勢急遽升溫，籲新加坡人民做好心理準備。中國海事局網站則發布航行警告，共軍昨日（23）起於東海及珠江口等海域進行軍事演習。對此，淡江大學外交與國際關係系榮譽教授陳一新表示，台海情勢升高美國遲早會有動作，多國都感到憂慮，東南亞國家一定嚇得跟老鼠一樣。

陳一新擁有美國哥倫比亞大學政治學博士學歷，曾擔任立委、淡江大學美國研究所所長，專長為政治與外交相關領域。陳今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，台灣好像沒什麼人留意到現在的局勢，政府是無能應對，人民則不太在乎，反而是新加坡感到相當意外，就連李顯龍都認為，這麼大陣仗的演習很難合理化、不成比例。

陳一新指出，除了新加坡外，日本也擔心解放軍飛彈射到日本的經濟海域，考慮在沖繩部署1000枚飛彈，並加速對極音速飛彈的反制能力；歐洲外交部長也說，暫時不派部長級官員到台灣，避免過度刺激大陸，也留下一些台海問題的調停空間。

陳一新分析，這些都顯示台海局勢在不知不覺間升高，美國何時會有進一步動作還不知道，但遲早會動，很多國家也對台海局勢感到憂慮；美國如果動作了，日本就可能會有反應，不過東南亞國家一定嚇得跟老鼠一樣。