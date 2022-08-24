民進黨立委劉世芳今（24日）開記者會向行政院呼籲，共軍的威脅不是想像，台灣現在國防預算不足，僅達國內生產毛額（GDP）的1.65％。（實習記者邱芊攝）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍在台灣周圍實施軍演，民進黨立委劉世芳今（24日）開記者會向行政院呼籲，共軍的威脅不是想像，台灣現在國防預算不足，僅達國內生產毛額（GDP）的1.65％，應讓人員維持費、作業維持費與軍事投資的比例達到1：1：1，3者各1600億元，總國防預算達到4800億元，達到GDP的2.67％，才能讓國民能安心、友邦有信心、經濟不擔心。

劉世芳指出，在台灣國際訪客增加的同時，大陸的攻擊也日與俱增，陸對台的攻擊也從以往的西南角，擴張到東北角及台東外海，7月訪台的美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）就曾呼籲台灣應大幅增加國防預算，達到GDP的3.2％，更指出面對強大的鄰居，台灣在軍備戰略上應更強調不對稱作戰，包括採購和研發生產。

劉世芳說，以台灣過往的國防預算與區分編列比例來看，從107年度到111年度每年防預算總皆未達到我國GDP的2％，即使是「史上最多」的111年度，也僅占1.65％，而在細項區分中，近5成皆為人員維持費，對於不對稱作戰至關重要的軍事投資僅占25％，而確保裝備妥善、維持國防穩定的作業維持費也僅有29％。

劉世芳說，台灣、大陸國防預算年增率相當不對稱，台灣108年6.13％、109年3.47％、110年2.46％；大陸108年7.49％、109年6.56％、110年6.88％。大陸對東亞區國家的海域擴張已日漸明顯，也對區域穩定造成重大影響，據報載，日本防衛省為了制衡大陸，112年國防預算金額達5兆5947億日圓（約408億美元，新台幣1兆250億元），已是有史以來最高額國防預算，不只日本，韓國、新加坡等國也都已增加國防預算。

她也強調，台灣防衛的第一步，是要增加國防預算，才能增加我國防衛力量、強化我國地緣論述，提升國際話語權，而增加軍事投資比例，更能帶動相關產業鏈的發展，降低投資風險，國民能安心、友邦有信心、經濟不擔心。