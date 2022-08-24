經濟部近日公布7月外銷訂單金額為542.6億美元，年減1.9％，勞動部今天公布最近的無薪假（減班休息）也發現，部分小型製造業廠商因為訂單減少已開始實施無薪假，勞動部官員表示，目前尚未看到整體產業趨勢，推測仍為個別廠商情況。

據統計指出，截至今天為止，全台共有2971個事業單位、1萬9750人實施無薪假，人數仍集中在旅行社為主的支援服務業達9084人，住宿及餐飲業則有3651人，製造業則有2263人。

本期增加主要為支援服務業、批發及零售業及製造業，各增加200餘人，勞動部條件司副司長王金蓉表示，支援服務業及批發及零售業多為接續實施，但製造業有2家為新實施的廠商，月休為3天至4天，規模皆為小型製造業，應該都是短期調節，推測為個別事業單位，難論定為整體趨勢。

至於近日傳出有某大型面板廠因訂單減少，擬強制為勞工排定補休及特別休假，王金蓉說，依勞基法規定，特別休假應由勞工排定，如果雇主強制員工應在特定幾天休特別休假，已明確違反勞動基準法，可處2萬元至100萬元罰鍰。