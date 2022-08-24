國民黨新竹市長參選人林耕仁（右四）24日到東區綠水里掃街，並探望93歲的戴雲山老爺爺。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

國民黨新竹市長參選人林耕仁24日到東區綠水里掃街，林耕仁表示，市府在動物園花大錢，但不僅動物越來越少，新竹遊客也衰退58％，他想請問沈慧虹，動物園的慘狀算不算她所說「燒得1道好菜」的其中1道？

林耕仁今天在市議員黃文政、張祖琰的陪同下，深入綠水里掃街、懇託拜票，並探望及慰問高齡93歲的戴雲山，最後赴福德宮參拜祈福。

林耕仁表示，新竹市雖屬年輕城市，但高齡化社會隨之而來，讓長者能更舒適、更有尊嚴的生活在新竹，這是政府的責任，他已陸續提出老人年金續發、提高重陽敬老金至3000元、敬老卡擴大使用範圍等政見，未來上任一定會逐步落實，實現樂齡幸福城市。

針對國民黨新竹市議會黨團昨天質疑新竹動物園的動物種類跟數量銳減的問題，林耕仁表示，市府5年多前開始整修動物園，花了大筆預算之後，不但在為期2年半的工期中動物死了21隻，整修完工後動物園內的動物，種類也從原有的70種，銳減到目前的近30種。

另外，新竹動物園官網上次更新訊息已經是去年的11月，失物招領更離譜，時間停留在前年8月，這樣的管理很有問題。

林耕仁並猛批市府在動物園花大錢，動物卻越來越少，動物園空轉無法吸引遊客前來，新竹遊客還衰退58％，只是這結果並不讓人意外。他想請問前副市長沈慧虹，不知道動物園的慘況，算不算她口中所說「燒得1道好菜」的其中1道？

至於許信良說民進黨新竹市可能不保。林耕仁則表示，選舉沒到開票那天，都不會知道結果，但執政黨這一陣子的表現的確是荒腔走板，包含新竹棒球場未驗收就開打，台大認定林智堅論文抄襲，從蔡總統到「落跑2人組」的沈慧虹都全力相挺，與台大站在對立面，NCC提出數位中介法，企圖箝制人民言論自由、不惜破壞民主制度等，都讓選民看破手腳，許信良會有這樣的判斷，一點都不讓人意外。

林耕仁並表示，自己還有3個月時間可以努力，會持續提出市政願景和政見，爭取為市民服務的機會。