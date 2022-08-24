台鋼雄應24日為「狀元郎」曾子祐舉辦加盟記者會，他以簽約金570萬元當「雄鷹」，原本想選66號球衣的他後來改選1號，象徵他是隊史首位簽約的球員，他也透露自己最想對決的中職投手，就是統一獅「嘟嘟」潘威倫。

曾子祐在平鎮高中時期與黃勇傳組成「新平鎮黃金二游」，高中畢業後兩人都投入中職選秀，曾子祐被握有狀元籤的台鋼選中、黃勇傳則是在首輪被統一獅挑走，成為中職史上第4位高中生狀元。

過往高中生狀元郎的簽約金以2019年味全龍狀元劉基鴻的590萬最高，再來依序為2018年富邦悍將戴培峰的560萬、2017年樂天桃猿廖健富的555萬元，曾子祐的570萬元排名高中生狀元第2名，也僅次於「阿甘」蔡仲南的600萬元、劉基鴻的590萬元，高居中職史上第三。

董事長王炯棻說：「曾子祐是隊史上第一個選手，台鋼第一指名、狀元郎，對台灣隊史而言有雙重意義，第一個挑的選手、第一個正式簽約進入球隊的，一定是未來在台鋼歷史上留名，球衣背號1號都會是球隊的靈魂人物，秉持過去堅韌的心態。」

曾子祐則透露，自己本來想要選穿66號球衣，「因為游擊手守備代號是6，加上自己的綽號是『祐祐』，諧音剛好跟66很像。很謝謝球團讓我穿1號，感到非常榮幸。」

成為隊史第一人、風光加入雄應行列，曾子祐知道這是責任的開始，也是壓力的開始，他也詢問過平鎮學長、現效力獅隊的林子豪一些職棒經驗談，「他跟我說進來後如果打了幾次打不好，容易心情低落，所以心態很重要。」

曾子祐提到，在這段二軍磨練的階段還要更加強守備基本功，把中線穩固好，打擊部分則要提升擊球紮實度，「被選到的當下很開心，但我知道這只是開始，心態不能鬆懈，挑戰才正要開始，還有很難的一條路要走。」

他也透露最想要對決的投手是「嘟嘟」潘威倫，「 因為小時候參加夏令營就是跟他合照，現在變成對手，就看誰能拿下勝利。」