為創造善循環，有公會結合善心企業一起做公益。由惠明視障者教養院孩子擔綱演出的「心內的彼首歌12」公益演唱會，27日首度移師高雄演出，在大高雄不動產開發商業同業公會、高雄建築經營協會及各慈善企業共同聲援下，將近500席座位索票一空，總共累積善款逾170萬元，讓人見識到港都的愛心。

位於台中市的「惠明盲人福利基金會」，附設「惠明盲童育幼院」與「惠明視障者教養院」，至今已有66年的歷史，是全台唯一照顧視障及多重障礙孩子的機構，全台灣約6~7成的重度、極重度視覺障礙合併多重障礙的孩子都由惠明照顧，這些多重障礙的孩子不只視覺有障礙，包括肢體、智能、口語甚至精神都有障礙，每年自籌教養經費、募款作業艱難而沉重。

大高雄不動產開發商業同業公會理事長洪光佐表示：「愛心是沒有分別心的，就像惠明，沒有區域限制，接納了全國的多重障礙視障的孩子。」

在公會熱情號召下，包括上揚建設股份有限公司、合心開發股份有限公司、台中龍寶建設股份有限公司、環綺國際貿易股份有限公司、九乘九文具股份有限公司、德冠企業股份有限公司、迅安捲門有限公司等愛心企業紛紛支持聲援，善款共達170餘萬元，可暫解惠明視障者教養院燃眉之急。

合心開發股份有限公司執行長李正聰表示：「這些孩子在音樂上的成就，不是因為天賦，而是努力的成果！大家不必特別用愛心來看待，用專業來聽也是一場高水準的表演。

「心內的彼首歌」第12場感恩演唱會27日將移師中山大學演藝廳正式登台，希望透過孩子的故事及表演，讓各界看到這群在黑白視界中尋光的鬥士，也歡迎各界愛心人士持續關注、小額捐款，讓惠明教養院能持續向前。