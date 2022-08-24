台灣彩券24日宣布111年中秋加碼活動，4款遊戲齊加碼，總獎金高達新臺幣6.2億元，台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，希望中秋加碼活動可以拉抬彩券2成業績。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，今年中秋加碼的項目包括：1、「威力彩」8月29日至10月27日頭獎機動加碼2億元；2、「大樂透」自8月30日起加開「100組100萬元」；3、「BINGO BINGO賓果賓果」自9月2日起連續加碼16天；4、「39樂合彩」自9月19日起連續18期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。

黃志宜表示，最受民眾喜愛的「大樂透」自8月30日起加開100組100萬元獎項，將送出加碼獎金1億元，民眾購買中秋加碼期間的「大樂透」除了可以對例行開獎的頭獎到普獎外，只要彩券選號完全對中當期任一組加開的促銷獎號（每組皆為自01~49號碼中開出的6個號碼），就可以獲得100萬元加碼獎項，等於活動期間一張「大樂透」可以對兩種獎項，擁有一次對中億元頭獎與100萬元加碼獎項的雙重機會！若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則該組100萬元獎金將依中獎注數均分；若100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到10月7日為止。

黃志宜進一步表示，「威力彩」自8月29日至10月27日頭獎採機動加碼，若前期頭獎累入金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

至於每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」，黃志宜表示，自9月2日起連續加碼16天，其中「基本玩法」1~6星玩法加碼9個獎項，獎金最高翻2倍，「猜大小」玩法以及「猜單雙」玩法猜中「單」或「雙」的獎金倍數也由6倍提高為7倍。

黃志宜說，另每注售價25元、周一至周六天天開獎的「39樂合彩」，自9月19日起至10月8日連續18期於「二合」玩法實施獎金加碼，單注獎金從1,125元提高至1,500元。

台灣彩券表示，每張彩券都能為台灣帶來更多好事！公益彩券銷售處所每日進行環境消毒，公益彩券經銷商均遵守防疫政策配戴口罩，民眾可以安心購買彩券，台灣彩券也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。