民進黨桃園市長參選人、立委鄭運鵬持續走基層，今赴楊梅區農會拜會，他表示，對他來說選舉很歡樂，從不思考怎麼拔樁，過去常與桃園市長鄭文燦到楊梅行銷地方特色，因此來楊梅就像回家。他也預告，8月27日晚間將與蔡英文總統在楊梅合體，這也是他獲徵召參選後，首度與蔡英文在桃園合體。

對於今日來到楊梅，鄭運鵬表示，他從不思考如何拔樁，相信市民心中有把尺，會選擇照顧桃園的候選人，過去他常與鄭文燦共同行銷地方特色，與農民交流耕作需求，與農會幹部請教農業發展，這些都是親自到場才能了解的細節，不必所有事都聯想到選舉，選舉本來就是到處走走，無論立委或市長參選人身分，會用心學習各方須解決的問題。

「這次桃園市長提名劇情豐富」，鄭運鵬說，獲徵召後經蔡英文協助計畫，8月27日晚間將在原楊梅夜市廣場，舉辦楊梅區後援會成立大會，蔡英文也會到場為桃園隊打氣，蔡第一時間用各種方式，包括親自來桃園向大家請託，代表對桃園選戰有信心。

鄭運鵬提到，對蔡英文而言鄭文燦和他都是左右手，甚至都熟悉到連名字都叫錯，相信是對他們能力的肯定，期待蔡周末到來。鄭運鵬也強調，深耕南北桃園同樣重要，的確傳統選舉或議會有南北區分，但事實上只要做得好，就不會計較出身，這次合體也是水到渠成，第一時間就決定好行程，歡迎蔡英文來訪桃園每個行政區。

另針對民進黨前立委鄭寶清近來傳出有意參選桃園市長，或可能與民眾黨桃園市長參選人賴香伶合作，鄭運鵬認為，選舉變化不是操之在他或民進黨，故不去臆測，台灣政黨政治已成熟，不會懷疑支持者或前輩有任何不團結的可能性，關鍵時刻相信大家都有智慧，蔡英文到訪也是表示對桃園的重視，與其他媒體的臆測或可能性完全是兩回事，目標就是盡力贏得勝選，對民進黨意義重大。