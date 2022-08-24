桃園鐵路地下化到底誰幫忙，引起民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、對手國民黨的張善政隔空交火。桃園市長鄭文燦今天視察捷運綠線G07站工程，他說，他上任時馬英九政府要求桃園需負擔848億鐵路地下化經費，蔡總統執政後，才減成257億，他批評藍營「明明當賊還說救人」。

鄭運鵬陣營質疑，桃園推動鐵路地下化時，張善政稱自己居中協調，但張善政擔任副院長期間的行政院，只願意負擔200億，到2020年才在行政院長蘇貞昌、鄭文燦、鄭運鵬及其他桃園立委爭取下，減輕桃園市庫580億左右負擔。張善政陣營則說，張善政在行政院從副院長到院長的時候，有沒有幫忙，都有紀錄可以查證、考據。

鄭文燦今天表示，桃園鐵路地下化是百年建設，讓桃園能夠打破前後站鐵軌阻隔，當時他上任時，桃園鐵路高架化已經停擺50個月，他決定推動鐵路地下化，更一度願意到行政院下跪。面對中央要求桃園負擔大部分經費，他說，鐵路不是只有桃園市民使用，為什麼鐵路地下化經費要桃園出？

鄭文燦回憶，他上任之初是2014年年12月，鐵路地下化沒進度，一直隔年政黨輪替，向蔡總統陳情，鐵路地下化可行性報告桃園做好。才在蔡總統指示下，2017年7月1年審查通過可行性報告。

鄭文燦說，選舉期間有人說幫很多，但就是要桃園多負擔579億。鄭文燦以台語說，「聽了天都黑一半」、「明明當賊還說救人」，他說，阻擋桃園鐵路地下化，要桃園擔848億大石頭，還說是幫助，實在讓他太驚訝了。