交通部觀光局7月15日起推出悠遊國旅補助，其中自由行旅客住宿每房每晚最高補助1300元，消費者反應熱烈，預算將在9月8日用完。觀光局強調，截止日前的申請一律接受，而經統計最熱門的前5名縣市，依序為宜蘭、花蓮、台東、台中與屏東。

觀光局與雄獅旅遊今日舉辦《接軌國際 樂齡新藍海》論壇，副局長林信任受訪時指出，悠遊國旅自由行住宿預算使用已達7成，優惠在9月8日就會告一段落。當初籌辦補助活動時疫情還很嚴重，國人沒有旅遊意願，但推出後市場反應熱烈，超乎觀光局的預期，達到政策目標。

林信任說，雖然自由行的住房補助即將用完，但團遊和遊樂園入園3折優惠仍持續中，歡迎大家使用。

林指出，最近大家可能有看到雪隧比較塞，因為宜花東地區正是申請熱度前3名，第4名是台中，第5名為屏東。他說，這些地方一房難求，已達到政策替國旅點火的效果，後續也希望延續熱潮回歸市場機制，鼓勵大家多在台灣各地旅遊。