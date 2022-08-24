有著「香港第一女神」封號的關之琳，近來已經鮮少出現在銀光幕，過著低調的生活。日前關之琳的弟弟關世華，在自己的個人帳號中曬出一張聚會合照，可見姊弟和其他友人對著鏡頭露出燦爛笑容，而關之琳的凍齡美貌也被曝光。

在曝光的相片中，可以看見站在中間的關之琳，上身穿著黑色波點外套，下身搭配牛仔褲，再配上優雅的短髮，造型簡單卻難掩氣質，已經59歲的她，仍舊維持光滑白皙的肌膚，幾乎看不太出來臉上的皺紋，身材方面，纖細又窈窕，一點都看不出歲月的痕跡，不愧是一代人心目中的女神。

關之琳的弟弟關世華則穿著黑色襯衫，下身搭配淺色長褲。他比關之琳小11歲，長得濃眉大眼，帥氣十足，像極了年輕時候的演員父親關山。關之琳早年受訪時曾說過，弟弟還小的時候，自己曾奮不顧身將對方從火海中救出來，因此姐弟倆感情很深厚。雖然關世華後來移居國外多年，但再次相見，姐弟倆關系依舊很親密，兩人不時被拍到一起約出來吃飯。

關之琳站在最中間，看起來依然貌美。(圖/關世華 微博)

據了解，關世華本來是賣保險的，卻因投資失利導致破產，幸好他沒有被困難打敗，又再次振作起來，認風水大師蘇民峰當師傅，關世華以風水師的身分東山再起，僅用了6年的時間便徹底翻身，現在過上錦衣玉食的生活，至於他的感情生活比較神秘，沒有對外公開自己是否結婚生子。