前總統陳水扁接受網紅「比特王」專訪，狂電民進黨台北市長參選人陳時中，一面當指揮官，一面還在寫選舉書，「你也沒專心做防疫這件事」；還酸接任疫情指揮官的王必勝，「要接指揮官的人，竟然在外面跟人偷生小孩」，「知錯能改的結果是給他做更高、更大的官」。

陳水扁指出，他去年廣播節目專訪陳時中，不論公開或私下，都跟陳時中說一個觀念，要選台北市長一定要提前準備，不能要當衛福部長、也要當防疫指揮官，也要選台北市長，這是完全矛盾。

他說，因為防疫指揮官要超然、超越黨派，不該有過多、過度政治思維跟語言，因為中央跟地方防疫是綁在一起，穿同一件褲子，地方防疫做不好，中央會好在哪？中央好或壞，也會影響地方，對地方防疫都有直接、間接的關係，所以盡量要避免，不能有政治色彩，藍綠。

他指出，若既然要選舉，一定會想，要選哪個縣市，會有潛在對手，現在又在當地方的防疫指揮官，「這一方面我是部長兼指揮官，一方面又是縣市長候選人，在你的腦袋裡就『相拍電（短路台語）』，打結了」；「地方若有任何問題，你幫忙都來不及了，怎麼還跟他『爭來爭去、一句來一句去（台語）』」。

他認為，地方做不好，中央要負責，因為中央絕不會好到哪去。在雙北都不是民進黨執政，若是一個超然客觀、公正的指揮官，是不分中央或地方、不分顏色，若是黨的潛在對手、接下來縣市長選舉可能的競爭對手，不能有這種觀念，「我去年就跟他講，要選就趕快離開」。

他說，當時陳時中很風光，因為疫情還很ok，沒有像今年拖到4、5月確診那麼多，死亡將近一萬人以上，要選舉的人不適合當指揮官，要當指揮官就不要選，要選就要趕快離開，這是他去年一直提的觀念，現在才要離開，有比較慢，就有人說，「難道你是踏著將近一萬具屍體拾級而上，進軍台北市政府」。

他指出，去年防疫做得很好，現在說有什麼什麼之亂，說跟大環境有關，「難道在小環境、跟你要選舉，是不是也有關係」？

他說，因為要選舉，一本選舉書出來了，一本書要出版平常不用準備嗎？一面當防疫指揮官，一面還在寫書，這就是有他矛盾所在，說白一點，「你也沒專心做這件事，你分心了」。

他說，若他是蔡總統，既然要支持陳選台北市長，早就應該讓陳離開，不會拖到現在，「我是總統，也不會贊成，要離開就離開，接下來要接你當指揮官的人，竟然在外面跟人偷生小孩，鬧出那麼大新聞，還說沒關係」。

他說，陳候選人說，「任何人都會犯錯，大家應該給他機會」，但知錯能改就好嗎？問題是知錯能改的結果是給做更高、更大的官，這對很多人來說，實在猜不透？奇怪？難道沒人？

主持人笑說，「還有林佳龍啊！」陳水扁說，之前就要陳時中選了，去年上他節目時就說了，早就內定了。是林佳龍不信邪，「既然內定，就不要那麼貪，又要選舉又繼續做部長的位子，又要當指揮官」，當時他也說，全世界找不到第二個國家，防疫指揮官天天開記者會，只有台灣。

他說，說要平常心、過正常日子，「你整天開記者會，開不膩，大家都膩了」，何必只報數字，發新聞稿就好，2003年抗SARS時，也沒有每天開記者會，「若開的目的是為了你的選舉曝光，那就值得批評，結果有沒有他開還不是一樣，也沒那麼重要」。

他說，以前指揮官在神壇上，大家不能去批評，有如安了金身，不然批評可能就會被告，說你犯了哪個天條；這是當年抗SARS的經驗，和平醫院封院，沒有哪一條法令可以去指揮台北市政府，所以他啟動國安機制做了改變，把醫院的人救出來，否則按照法令是不能強制。

他說，以前也不能強制戴口罩，當年透過修法，統一釋權、一切收歸中央，現在不戴還可以裁罰。「要當神，也要有遊戲規則在那，才有絕對權威」。

他說，現在陳時中有沒有來開記者會都一樣，甚至羅一鈞一個人就能開記者會；現在有防疫醫師，這也是抗SARS經驗，有沒有指揮官並不重要，重要的是旁邊一群技術官僚，防疫醫師的建置，這就是當年美國教的，疫調就是靠這群防疫醫師，跟部長什麼都沒有關係，指揮官是誰也沒有關係，就只是照本宣科而已，這是一個制度。