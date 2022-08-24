一名公車司機抱怨，昨日傍晚載到一名帶著兩個孩子的婦人，下車時因悠遊卡餘額不足，他向婦人表示要再投11元差額，沒想到婦人迅速投了2元就下車，並帶著孩子快步離開，令他傻眼「我這次遇到對手了，家庭教育比學校教育更重要」，網友也怒批，「算她生活困難，也不能給孩子這種身教」。

原PO昨（23）日於臉書社團《爆怨公社》指出，傍晚一名婦人帶著兩個孩子上車，用悠遊卡付款，當他們下車時，其中一張卡片已經沒有餘額，刷卡機顯示餘額不足，他向婦人大聲喊兩次「卡片沒錢要投現，要補11元的差額喔」。

原PO表示，婦人讓兩個孩子先行下車後，然後用迅雷不及掩耳的速度投了2元，就拍拍屁股下車，他當場愣住，「我從後視鏡看到她下車後，牽著兩個小孩快步離開，我這次遇到對手了，要用報警嚇她的機會都沒有」。

原PO說，能體諒婦人帶兩個小孩外出很辛苦，但逃票的行為真的很糟糕，「我可以想像她的兩個小孩長大也會跟媽媽做一樣的事，「家庭教育比學校教育更重要，我看了真的只有搖頭而已，這種行為非常不好，去到哪裡都是一樣，就真的不要哪天碰到個性很硬的司機堅持報警，被載去泡茶」。

網友紛紛留言，「這家教很糟糕」、「媽媽身教不好，她的孩子，可憐啊」、「行為真的很不可取，就算她生活困難，也不能給孩子這種身教」、「這孩子以後前途堪憂啊」、「如果有困難就要說出來，沒有問題做什麼違背良心的事」、「有困難可以明說，這樣子品德真的不好」、「她真的很窮吧！只能這樣想了，說不定她下車孩子還說媽媽好聰明呢」。