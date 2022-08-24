「台灣設計 高雄百點集章行動」開跑將近一個月，不少集章迷為之瘋狂，更有人已集滿百點集章成就，集章活動頓時成為風行又別具意義的文化踩點活動；而插畫家繪製的高雄場景NFT，除了可透過虛擬集章獲得，日前也推出限定T恤， 插畫家們開箱自己的創作，將高雄經典場景穿上身。

「台灣設計 高雄百點集章行動」自8月1日開跑，即將屆滿一個月，不少集章迷特此前往高雄集章踩點，甚至自主成立集章社團進行討論，集章風潮蔚然而起；而邀請6位插畫家所創作的高雄場景NFT，除了透過虛擬集章獲得外，日前也在高雄幣平台推出限定T恤，插畫家們開箱自己所創作的高雄場景T恤，直呼質感很好、好開心。

高雄市長陳其邁表示，高雄有許多經典的場景、畫面深植人心，例如帶動高雄繁盛茁壯的起點高雄港、百年鐵道，以及今年初台灣燈會精彩感動的無人機展演，都在大家的心裡留下深刻記憶。而這些畫面繪製成圖像後，也彷彿將高雄熱情、爽朗的精神具象化了。透過集章行動實際到訪38區100個歷史場景、設計角落之後，不論是以NFT形式，或是實體的T恤，都能收藏自己喜歡的高雄樣貌。

高雄市政府文化局長王文翠表示，文化局特別邀請繪製NFT的插畫家來開箱限定T恤，將高雄精神、氣口融入日常生活當中。黃湘穿上自己繪製的無人機虎爺，在清晨愜意為植物澆水，迎接新的一天。Croter與57逗趣的戴上貓頭套與鳥人頭套入鏡，就算埋首工作也不忘保持幽默。氫酸鉀、Smoky涂皓欽也穿上T恤努力創作趕稿，也因此得以一窺插畫家的工作空間。角斯角斯則分享在開箱T恤前，便收到不少網友詢問購買方式，很開心大家喜歡作品。

「台灣設計 高雄百點集章行動」實體及虛擬集章將持續進行至10月30日，而高雄場景NFT T恤只於高雄幣平台限定販售。詳細實體及虛擬集章辦法可至「台灣設計設計台灣」官網查詢。