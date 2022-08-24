封為「真人版娜美」的馬來西亞女星林明禎以一頭俏麗短髮、童顏臉蛋和不科學的超突出上圍走紅，被許多網友視為夢想女友，近期她決定離開台灣轉赴香港工作，沒想到長江後浪推前浪，21歲的女星馮靖茵（Baby梓）最近在當地上節目意外爆紅，由於外型跟林明禎神似，還有了「翻版林明禎」封號。

三圍是34、25、35的馮靖茵最近參加香港節目《Summer Girls 2022》脫穎而出，該節目製作單位找來15位美麗網紅，一播出就引發話題，尤其馮靖茵外貌神似最近在香港人氣超旺的林明禎，更是為她成功吸引民眾關注，據知她在IG有3.6萬粉絲，過去其實是4人女團「Osidor」的成員。

馮靖茵常大秀好身材。（圖／翻攝自kaikai_babyg IG）

馮靖茵除了是女偶像外，還是網紅、模特兒，未來將挾著這股人氣推出寫真集，先前她曾上ViuTV節目《戀講嘢》講戀愛史，透露學生時期曾遇過神祕仰慕者對她噓寒問暖多年，都只透過訊息關心她，時間長達10年，對方不僅不肯跟她見面，連正面照都不給，只傳給她臉部以下的全身照片。

馮靖茵當時透露，該位暗戀者曾坦言不想讓她知道他身分，「只要妳知道我會在妳身邊就OK」，最後自然不了了之。而馮靖茵平時在IG也很會分享粉絲福利，常秀出中空挖洞戰服，大曬北半球和事業線，引來網友留言想看她跑步，言下之意是好奇她不知道跑不跑得動，也有人說：「哇哇哇哇我的天」、「性感美」、「身材好正」、「又流鼻血啦」。