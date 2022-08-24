搶攻暑假最後商機，寒舍集團旗下飯店祭優惠迎接開學日。8月26日至9月30日各飯店官網開放秋季線上旅展限量搶購，餐券下殺69折起、住宿券21折起，台北喜來登比薩屋四人分享餐每人千元有找、寒舍艾美的寒舍食譜烤鴨四吃3,000元有找，以及寒居酒店全新精品餐廳BeGood平日晚餐嚐鮮價1,999元。住宿則有沖繩生啤暢飲一泊二食4,999元含早餐、必比登早餐住宿2,999元，以及寒居一泊一食3,999元等眾多優惠線上搶購。

擁有眾多美食的台北喜來登推出4款餐券與2款住宿券，包含熱購首選的泰式餐廳「SUKHOTHAI平日四人分享餐券」每張4,999元、下殺69折，享用泰式雙味拼、檸檬石斑魚、紅咖哩牛等八道招牌菜並贈送風味茶飲。桃山日式餐廳推出「桃山平日鍋物放題雙人券」每張2,500元、相當於每人1,250元即可無限量享用頂級美國牛與松阪豬雙肉盤、海鮮沙拉、菜盤及甜品等，再加碼送日本王者小田和牛乙份。位於B1的比薩屋以傳統窯爐烘烤道地拿坡里比薩聞名，推出「比薩屋雙人豪饗套餐」每張1,980元與「比薩屋四人分享餐券」每張3,800元，松露牛肝菌燉飯、嫩煎比目魚或紅酒燉和牛頰等皆可嚐的到。

台北喜來登住宿則主攻啤酒族「生啤暢飲一泊二食」4,999元、以27折超殺折扣享受沖繩Orion樽裝生啤2小時暢飲與下酒小食（價值3,460元）。年度熱銷冠軍的「必比登早餐住宿券」2,999元、人氣名店阜杭豆漿早餐免排隊在房輕鬆享，優惠價格只在線上旅展限量販售。

位於信義區的台北寒舍艾美本次旅展重頭戲「寒舍食譜片鴨四吃饗宴券」每張2,999元，招牌的黃金片皮鴨四吃包含：黃金燒鴨捲餅、黃金燒鴨腿、避風塘炒鴨架與酸菜豆腐鴨架湯，現省1,181元。年年熱賣指標的探索廚房更下殺74折挑戰市場最低價，「探索廚房平日自助午餐券」每張1,380元、「探索廚房平日自助晚餐券」每張1,400元，現煎安格斯黑牛、爐烤美國戰斧牛排、炭烤綜合海鮮盤等海陸美味絕不能錯過。還有「北緯二十五下午茶雙人券」每張1,480元，午後啜飲熱茶搭配甜鹹點心，優惠加碼再送松露薯條乙份。

鄰近松江南京、全新精品風格的寒居酒店推出「寒居平日一泊一食券」3,999元，高樓層室內泳池、大面落地窗採光、精緻優雅的藝術氛圍是今年必住酒店之一，每人不用2,000元品嚐特色早餐：早餐義大利麵、油封鴨腿班尼迪克蛋或炸雞雞蛋仔等。以海灘度假風格打造的最潮餐廳BeGood亦推出「BeGood平日晚間套餐」每張1,999元、73折體驗米其林一星團隊打造的蓮霧水田芥沙拉、香煎干貝佐番茄冷湯、炭烤澳洲菲力與甜點等潮流美食。