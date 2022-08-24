成功高中今年歡慶創校100周年，為祝成功高中生日快樂，悠遊卡公司特地與成功高中合作推出「成功高中書包立體悠遊卡」，將於8月30日11時起在7-ELEVEN ibon生活便利站及PChome開放預購。成功高中創立於1922年，前身為日治時代的「臺北州立臺北第二中學校」，一直以來都是學子升學的熱門選擇，百年來共有超過6萬名校友，遍布產官學界。配合成功高中百年校慶推出的「成功高中書包立體悠遊卡」，將具有成功高中特色的帆布書包仿真縮小，維持掀蓋式的設計，書包開口還採取魔鬼氈黏合的設計，裡面還可以放例如零錢、鑰匙等小物，兼具實用性質。「成功高中書包立體悠遊卡」自8月30日11時起至9月5日23時59分止，於7-ELEVEN ibon生活便利站及線上通路PChome開放限時不限量預購，每個售價320元，預購「成功高中書包立體悠遊卡」，讓你「成功」到手。