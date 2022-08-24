前總統馬英九今到嘉義縣輔選王育敏，除推薦王育敏是優秀人才，也說如果王當上嘉義縣長，他會常來查看。（王育敏競選團隊提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今前總統馬英九到嘉義縣輔選王育敏，一早先到嘉義縣新港奉天宮參拜。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁昨針對國民黨副主席夏立言訪陸，問國民黨嘉義縣長參選人王育敏看法，今王育敏直球對決，除說兩岸維持溝通、良性互動是有必要，也要翁章梁不要在政治議題上不斷炒作或抹紅，反問身為現任地方父母官，在嘉縣農產品銷陸受阻時，他要怎麼幫農民解決問題？

翁章梁昨接受媒體訪問時表示，夏立言選擇在對岸以實彈在台灣周邊進行大規模軍演，以武力恫嚇台灣人的敏感時刻前往中國大陸，對岸勢必在網路大外宣，進行統戰台灣的國際宣傳，問王育敏怎麼看？

王育敏說，嘉義縣是農業大縣，有很多農產品和水產品，過去鳳梨也銷往大陸，兩岸維持溝通、良性互動是有必要的，因為農民希望農產品銷量愈多愈好，除了國內也可以出國到國外其他地區，並指前幾天就有茶農說中秋茶葉禮盒出口受阻，讓茶農非常擔心、焦慮。

王育敏先問翁章梁，要怎麼幫農民解決問題？呼籲不是在政治議題上不斷炒作或抹紅，對農民生計完全沒幫助，應回歸基本問題來看待，再問翁，到底嘉義縣的農產品要不要銷往大陸？如果需要的話，此時此就刻就是要建立好的溝通管道。

王育敏強調，身為縣長就是要幫農民排除問題，她如果當上縣長，會用最大力量來行銷嘉義農產，透露她前幾天參加新加坡國慶酒會，就跟新加坡代表提及嘉義有很好的茶葉，而新加坡也有TWG茶葉品牌，認為優質農產就要相互交流、用力行銷，行銷嘉義農產，會是她當上縣長後非常重要的工作。

今前總統馬英九到嘉義縣輔選王育敏，除推薦王育敏是優秀人才，也說如果王當上嘉義縣長，他會常來查看，看王的政見有沒有做到，沒做到他就會公開批判。