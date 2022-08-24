新北市近年持續推動市場更新計畫，但部分公有零售市場每月仍有空攤未出租，為了協助市民全齡創業，市場處推動「新北市公有零售市場空攤活化計畫」，主導跨局處合作平台，與青年局、農業局和原民局展開媒合，只要設籍在新北市的成年人都可開放申請，入市第一年每月租金僅要1元，盼帶動老舊市場活力。

市場處長盛筱蓉指出，市場空攤活化計畫除了提供市民公有市場使用費減免優惠，過去市場攤位只開放自然人承租的規定也放寬辦理，本次開放相關局處申請使用，促進公共空間的使用效率，希望透過新血注入，活化傳統市場營運、激發市場創新能量。

另外，符合設籍新北市的成年人成功申請攤位後，入市第1年每月僅要繳交1元租金，第2年也採5折方式優待，租約將延續至2015年底，預計最快9月1日辦理「公有零售市場未使用攤(舖)位招募公告」，開放民眾申請。

據了解，新北市18處市場本月仍有107個空攤，三重光明公有零售市場18個空攤最多，過往部分市場攤位因地理位置差、建物老舊，持續有空攤，近年空攤數約在3至4％間，市府為解決空攤狀況，除了進行市場改造作業，也在去年進行市場協調溝通，重新規畫攤位配置，將空攤位集中後活化招租。

市場處表示，農業局、青年局和原民局等機關推薦團隊也須符合相關條件才可申請，像是市場營業時間內均有人員營業及管理，每日彈性調度攤位銷售模式與營業項目（美容美髮及美甲按摩業除外），但局處推薦單位就不享有使用費優惠。

市場處補充，民眾可搭配經發局的「新北群眾募資輔導計畫」，該計畫針對「科技與設計加值」、「社會與地方創生」及「文化與內容發展」三大主題進行徵件，協助業者成功取得營運資金，今年新增「異業合作」團隊輔導機制，鼓勵業者擴大經營。

其餘有關「新北市公有零售市場空攤活化計畫」資訊，可上新北市政府市場處官方網站（https：／／www.newtaipeimarket.ntpc.gov.tw／）公告專區及空攤公告查詢。

新北市公有市場攤位承租優惠