Omicron疫情延燒，國內不乏施打疫苗後仍染疫的個案。公衛學者分析其中機轉，表示病毒侵入上呼吸道時，身體會產生B細胞抵抗力，萬一無法阻擋，則會進一步啟動記憶型T 細胞，讓病毒不往下呼吸道進展，控制在輕症突破性感染。不過對於免疫力差的族群，因B細胞產生抗體品質較低、T細胞無法有效發揮作用，則可能導致病毒入侵下呼吸道，產生重症突破性感染，而接種第4劑疫苗為解決之道。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，病毒侵入上呼吸道時，會經由鼻腔進入，而身體會產生B細胞，藉由中和病毒，阻擋病毒與上呼吸道ACE2受體結合，使病毒無法成功侵入人體。B 細胞產生抗體在作用前，須經過免疫反應訓練中心，訓練後的高品質B細胞會被送到骨髓，產生高品質抗體。當病毒在上呼吸道時，高品質抗體會阻擋病毒，進而保護感染，但這一道防線需視病毒毒性、病毒量高低以決定是否能在上呼吸道阻止病毒入侵。

萬一上呼吸道無法阻擋病毒入侵，陳秀熙表示，此時身體會啟動記憶型T細胞，激發與抵抗免疫相關的生物標誌。具有高免疫記憶T細胞的指揮，可產生免疫反應對抗病毒，使病毒不要往下呼吸道進展，控制在輕症突破性感染。雖然大多數族群為突破性感染後都是輕症，但仍有部分族群如未接種疫苗者、免疫保護力較差者，因B細胞產生抗體品質較低、T細胞免疫細胞無法有效指揮，導致病毒入侵下呼吸道產生重症，出現重症突破性感染。

陳秀熙表示，國內20～49歲族群、50～69歲族群，從3月底疫苗失效後，免疫防火牆已開始下降，另0～19歲、70歲以上族群也有相同情形，在4月30開始下降。近期兒童第3劑、老人第4劑疫苗接種後，0～19歲、70歲以上的疫苗保護力已升至30～40％，免疫保護力則升至60％。而20～49歲透過疫苗施打、自然感染所形成免疫防火牆約為50％，50～69歲則僅有40％，須嚴加關注。由於年長者B細胞及T 細胞反應較差，突破性感染後重症及死亡風險較高，仍須嚴防年長者重症突破性感染，而施打第4劑疫苗為目前解決之道。